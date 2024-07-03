Экс-чиновника Минфина приговорили к пожизненному сроку

Суд Ханты-Мансийского автономного округа признал бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО Юрия Чекина виновным по делу об убийстве прокурора региона. Он приговорен к пожизненному сроку, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновным Юрия Чекина в совершении преступлений, <...> окончательно назначить ему наказание в виде пожизненного срока в колонии особого режима", - огласил решение судья Сергей Гаркуша.



Вместе с тем суд оправдал Чекина по ряду преступлений.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Югры Евгений Ботвинкин просил приговорить Чекина к такому же наказанию.