Гражданин Франции признался в сборе информации о военной деятельности РФ

В ЦОС ФСБ России сообщили, что гражданин Франции Лоран Винатье* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) осуществлял сбор военных сведений. Там пояснили, что иностранные спецслужбы могли использовать эти данные в ущерб безопасности РФ, передает РИА Новости.

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Подчеркивается, что фигурантом были установлены многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества, в частности с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также с государственными служащими. Сведения собирались в ходе общения с указанными категориями лиц, подчеркнули в ФСБ.

В официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ говорится, что гражданин признал вину в полном объеме в рамках уголовного дела. Подчеркивается, что столичный СК ведет расследование. Фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Преступная деятельность Винатье* пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и ФСБ России, говорится в сообщении.

«По уголовному делу допрошено семь свидетелей, с которыми обвиняемый проводил встречи для сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. По аудиозаписям этих встреч назначена лингвистическая судебная экспертиза», - говорится в публикации.



*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ