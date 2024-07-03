В Петербурге столкнулись катер и гидроцикл

В Санкт-Петербурге на реке Малая Невка столкнулись катер и гидроцикл. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По информации ведомства, гидроцикл столкнулся с катером «Пикитан». Пострадал водитель гидроцикла — врачи оказали ему помощь. Других подробностей и информации о причинах случившегося не приводится.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении надзорного ведомства.



Ранее в Астрахани три человека пострадали при столкновения катера с плавучим знаком. До этого в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.