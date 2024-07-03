Крановщик потерял сознание в кабине на высоте 200 метров в Москве

В Москве спасают крановщика, который находится в кабине башенного крана на высоте 200 метров. Из-за жары он потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным источника, все произошло на юге столице на стройке одного из жилых комплексов. Мужчина был на работе, но из-за духоты почувствовал недомогание.

В какой-то момент кран перестал работать, и один из строителей решил проверить, что случилось. Когда он поднялся, то обнаружил коллегу без сознания.

Из-за того, что пострадавший находится на высоте 200 метров, до него не могут добраться медики, чтобы помочь. На место направлены спасатели, которые должны спустить мужчину. На момент публикации других данных о состоянии крановщика не поступало.

Ранее в Москве во время движения на крыше автобуса взорвался газовый баллон. Водитель получил травмы и после случившегося находился в тяжелом состоянии.