В Хабаровском крае нашли живыми шестерых пропавших рыбаков

Поиски шестерых рыбаков, пропавших на реке Поди в Хабаровском крае, благополучно завершены. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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"Специалисты МЧС России на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России подняли всех [рыбаков] на борт и доставили в город. В медпомощи рыбаки не нуждались. Как оказалось, из-за дождей уровень воды в реке поднялся, вернуться рыбаки не смогли", - говорится в сообщении.



Ранее в МЧС России информировали, что люди отправились на рыбалку еще 23 июня.