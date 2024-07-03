Аргентинский суд может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина

Адвокат Кристиан Рубилар заявил, что Украина не смогла обосновать, почему Аргентина должна выдать ей его подзащитного, россиянина Игоря Чуркина. Об этом сообщает РИА Новости.

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Чуркина задержали в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины в январе 2024 года. В феврале суд отпустил его под подписку о невыезде. На Украине Чуркина назвали сыном российского бизнесмена и обвинили его в попытке «обманом сохранить бизнес на Украине». В мае аргентинский суд запросил у Киева обоснования экстрадиции.

«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», - заявил адвокат Чуркина.



Рубилар добавил, что на самом деле речь идет не о запросе экстрадиции, а о «реституции беглого военнопленного». Также адвокат рассказал РИА Новости, что Чуркин близок к получению гражданства Аргентины.

Россиянин подал заявление на получение гражданства страны, поскольку его дочь родилась в Аргентине. В случае получения паспорта его могут судить в Аргентине по обвинениям, предъявляемым Украиной, отметил адвокат. Максимальное наказание по ним в Аргентине составляет один год.