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Аргентинский суд может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина

Адвокат Кристиан Рубилар заявил, что Украина не смогла обосновать, почему Аргентина должна выдать ей его подзащитного, россиянина Игоря Чуркина. Об этом сообщает РИА Новости.

Аргентинский суд может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина
© globallookpress

Чуркина задержали в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины в январе 2024 года. В феврале суд отпустил его под подписку о невыезде. На Украине Чуркина назвали сыном российского бизнесмена и обвинили его в попытке «обманом сохранить бизнес на Украине». В мае аргентинский суд запросил у Киева обоснования экстрадиции.

«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», - заявил адвокат Чуркина.

Рубилар добавил, что на самом деле речь идет не о запросе экстрадиции, а о «реституции беглого военнопленного». Также адвокат рассказал РИА Новости, что Чуркин близок к получению гражданства Аргентины.

Россиянин подал заявление на получение гражданства страны, поскольку его дочь родилась в Аргентине. В случае получения паспорта его могут судить в Аргентине по обвинениям, предъявляемым Украиной, отметил адвокат. Максимальное наказание по ним в Аргентине составляет один год.