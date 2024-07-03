В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

В розыскной базе данных Министерства внутренних дел появилась карточка Филиппа Дельпаля, который ранее был операционным партнером фонда Baring Vostok, сообщает «Интерфакс».

Розыск Дельпаля связан с неисполнением им обязательств, наложенных на него приговором, по которому он получил условный срок, сообщил агентству осведомленный источник. Он уехал за границу до рассмотрения в 2023 году жалоб на вынесенный ему приговор. В конце мая Тверской суд Москвы зарегистрировал материал «об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей».

Дельпаль был фигурантом уголовного дела Baring Vostok, которое было возбуждено в феврале 2019 года. Кроме него там значились топ-менеджеры фонда Baring Vostok: Майкл Калви (основатель фонда), Ваган Абгарян, Иван Зюзин, экс-глава банка Восточный Алексей Кордичев, бывший руководитель ПКБ Максим Владимиров, а также бывший сотрудник Восточного Александр Цакунов. Позднее уголовное дело было переквалифицировано с мошенничества на растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Дело было возбуждено по заявлению миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова в ФСБ. Юсупов утверждал, что Калви обманул совет директоров Восточного и убедил его проголосовать за уступку кредита ПКБ на 2,5 млрд рублей в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда International Financial Technology Group (IFTG). В то же время время реальная стоимость бумаг якобы не превышала 600 тысяч рублей. Калви утверждал, что акции стоят от 2 до 3 млрд рублей.

Калви в свою очередь объяснял претензии Юсупова корпоративным конфликтом в банке, который возник между Baring Vostok и основным акционером банка Артемом Аветисяном. Сам Аветисян отвергал связь дела и конфликта.

В конце октября 2020 года Банк Восточный заключил с принадлежащим Baring Vostok Первым коллекторским бюро соглашение о возмещении ущерба. По условиям соглашения, банк должен получить 2,5 млрд рублей и отказаться от гражданского иска, поданного по делу Калви.

Baring Vostok был основан Калви в 1994 году, она специализировалась на прямых инвестициях в Россию и страны СНГ. Фонд стал фактически одной из первых private equity структур в стране наряду с «Тройкой Диалог» и Russia Partners. Фонд в своем время был владельцем долей в «Вымпелкоме», «Яндексе», «Озоне».