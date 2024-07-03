Полиция проводит проверку сообщений о стрельбе во время массовой драки у торгового центра "О’кей" ночью в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по региону.

"Полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о произошедшей ночью стрельбе.



По данным информационного центра правительства региона, ночью 2 июля в Тюмени на Широтной улице, дом 199, у торгового центра "О’кей", произошла драка. Свидетели в социальных сетях писали про стрельбу из травматического оружия. По данным УМВД России по Тюменской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тюмени произошла массовая драка со стрельбой около ТЦ

Уточнятся, что, предварительно, происшествие произошло на бытовой почве. Полиция устанавливает личности всех участников.

Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что у торгового центра "О’кей" в Тюмени произошла стрельба. Из видео, опубликованных в социальных сетях, следует, что прозвучало несколько выстрелов, на территории торгового центра находились более 10 человек.

Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, на момент прибытия на место бригады скорой помощи в 23:21 (21:21) пострадавших не обнаружено.