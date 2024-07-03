У самолета Utair в небе отказал автопилот

Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Тюмень - Ереван, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности - отказа автопилота, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"03.07.2024 экипаж воздушного судна Boeing-738 авиакомпании Utair, вылетевший с аэродрома Тюмень (Рощино) в 06:18 (04:18 мск) местного времени по маршруту Тюмень - Ереван, после взлета доложил о технической неисправности ВС (отказ автопилота) и принятом решении о возврате на аэродром вылета", - говорится в сообщении.



По данным прокуратуры, посадка прошла благополучно в 08:43 местного времени (06:43 мск). Ситуация находится на контроле ведомства.