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Два села в Забайкальском крае оказались в огненной осаде

Возгорание в лесном массиве произошло рядом с населёнными в Каларском округе. С огнем борются около 30 человек.

Два села в России оказались в огненной осаде
© РИА Новости

Природный пожар вспыхнул между поселками Чара и Новая в Каларском округе в Забайкальском крае. Сейчас на тушении задействованы пожарные, местные жители и организации. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в телеграм-канале.

Прогноз на тушение благоприятный. Пламя меняет направление, но ситуация остается напряженной. Чтобы огонь не перекинулся к жилым домам продолжается опашка территории.

Происшествия
Александр Осипов