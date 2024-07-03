Два села в России оказались в огненной осаде

Возгорание в лесном массиве произошло рядом с населёнными в Каларском округе. С огнем борются около 30 человек.

Природный пожар вспыхнул между поселками Чара и Новая в Каларском округе в Забайкальском крае. Сейчас на тушении задействованы пожарные, местные жители и организации. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в телеграм-канале.

Прогноз на тушение благоприятный. Пламя меняет направление, но ситуация остается напряженной. Чтобы огонь не перекинулся к жилым домам продолжается опашка территории.