Адвокат оценил возможность экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину по запросу Киева

Адвокат Кристиан Рубилар усомнился в том, что суд в Аргентине удовлетворит запрос Киева об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, указав на то, что Украина не предоставила необходимые объяснения о том, почему проведение суда над ним находится в ее компетенции, сообщает РИА Новости.

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«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», — заявил Рубилар.



Адвокат уточнил, что раз технически процесс передачи Чуркина Украине является не экстрадицией, а реституцией беглого военнопленного, Киеву необходимо предоставить объяснения, в чем он обвиняет мужчину и является ли это преступлением.

Слушание дело об экстрадиции россиянина из Аргентины на Украину началось в мае 2024 года. Отмечалось, что Чуркин столкнулся с проблемами при подготовке документов для суда, когда судебный переводчик украинского происхождения отказалась выполнять свою работу.