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В российском городе неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около ТЦ

Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой около торгового центра на улице Широтной в Тюмени. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot.

В Тюмени произошла массовая драка со стрельбой около ТЦ
© ТАСС

По словам очевидцев, сначала толпа людей устроила массовую драку, после чего началась стрельба и участники конфликта скрылись с места происшествия. Уточняется, что участниками инцидента стали около 30 человек.

Ранее стало известно, что в Челябинске ночью 2 июля произошла массовая драка со стрельбой и взрывами. Это случилось на улице Барбюса в Ленинском районе. Один из жителей дома на этой улице рассказал, что шумные компании во дворе собираются регулярно, поэтому местные жители уже перестали вызвать полицию.

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