Силовики задержали попавшего под санкции США комбрига ВДВ

Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артёма Городилова, находящегося под санкциями США, по подозрению в мошенничестве.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, о конкретных хищениях, которые вменяют полковнику, пока неизвестно.

Жене арестованного генерала стало плохо во время обысков

Ранее Бутырский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии экс-главу НИИ точных приборов Анатолия Шишанова за злоупотребление полномочиями.

Также бывшего замглавы Минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева осудили на 9,5 года за взятку.