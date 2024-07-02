Бывшего главу НИИ точных приборов приговорили к пяти годам лишения свободы

Бутырский суд Москвы вынес приговор бывшему главе НИИ точных приборов Анатолию Шишанову по обвинению в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Шишанов был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии. При этом второй фигурант дела получил наказание в виде четырех лет в исправительной колонии. Оба осужденных были взяты под стражу в зале суда.

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы по делу о злоупотреблении полномочиями признаны виновными: Шишанов Анатолий Васильевич — в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия). Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года», — сказано в решении суда.



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