Избивший двух подростков на станции метро «Царицыно» задержан

Задержан мужчина, подозреваемый в нанесении побоев двум несовершеннолетним на станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили во вторник, 2 июля, в пресс-службе управления МВД России по Москве.

По предварительным данным, между 34-летним москвичом и двумя подростками произошла словесная перепалка, которая через некоторое время вылилась в драку. В процессе подозреваемый не менее двух раз ударил одного из соперников по голове, из-за чего последний получил ушибы и ссадины.

Юношу доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, а мужчину после задержания — в отдел полиции Московского метрополитена. В отношении него было возбуждено уголовное дело о нанесении побоев (статья 116 УК РФ). Его обязали своевременно являться по вызовам дознавателя.

1 июля полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины на Пятницкой улице. Оказалось, что потерпевший «поплатился» лишь за то, что случайно задел обидчика плечом.