Петербурженка упала из-за резкого торможения эскалатора в метро и получила перелом локтя

В Петербурге женщина упала из-за резкого торможения эскалатора в метро и получила перелом локтя. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, женщина рассказала, что инцидент произошел 1 июля на станции метро «Ломоносовская». По ее словам, эскалатор внезапно и резко остановился. Из-за этого пассажирка упала на ступени и получила травмы.

После произошедшего супруг пострадавшей, который ехал вместе с ней, вызвал женщине скорую помощь. Врачи оказали ей помощь и порекомендовали обратиться в травмпункт.

По результатам рентгена стало ясно, что женщина получила перелом шиловидного отростка правой локтевой кости. У нее также диагностировали ушибы обоих коленей.