На верфи в Германии произошел пожар

В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии горит верфь, в ее тушении задействованы около 300 сотрудников экстренных служб. Об этом сообщает NDR.

Отмечается, что горит цех верфи Люрссен в округе Рендсбург.

«С утра на месте работают около 300 сотрудников экстренных служб. В настоящее время пожар локализован, и пламя не распространилось на другие здания», — говорится в тексте.



Правоохранители сообщили об одном пострадавшем, у него легкие травмы и отравление дымом. Из-за задымления были эвакуированы около 30 жителей близлежащих районов общины Шахт-Аудорф. Ожидается, что тушение пожара продлится до раннего утра.