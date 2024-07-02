В Магнитогорске соседи обвинили чиновницу в слишком громком топоте

В Магнитогорске соседи обвинили чиновницу, сотрудника городского совета депутатов в слишком громком топоте, а ее супруга — в избиении. Об этом сообщает издание URA.RU.

Конфликт возник между жильцами элитного таунхауса, где помимо потерпевших проживают Олеся А. и Арчил А. В полицию пострадавшим от поведения соседей пришлось обратиться после инцидента на лестничной площадке.

«Соседи — Олеся и Арчил А., регулярно нарушали режим тишины, мы пытались поговорить с ними, а также обращались в полицию. В ночь с 28 на 29 июня в очередной раз нарушив режим, я решил обратиться к соседям, после чего Арчил избил меня», — сообщил Дмитрий, уточнив, что он сам был пьян в тот момент.



Конфликт между Дмитрием и его матерью с одной стороны и соседями с другой начался с того, что Олесю А. обвинили в слишком громком хождении по общей лестнице таунхауса. Впоследствии поступали жалобы на игру на пианино ребенка в дневное время.

До этого родственник заложил кирпичом дверь и замуровал в комнате невестку из-за жилищного спора.