На берегу под Владивостоком обнаружили тысячи мертвых креветок

На одном из берегов Амурского залива под Владивостоком обнаружили тысячи мертвых креветок, выброшенных на сушу. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Приморье».

Находку обнаружили местные жители. На снятых ими кадрах можно увидеть тысячи креветок, которые плотным ковром покрывают несколько десятков метров берега.

«Весь берег усыпан чилимами мёртвыми. Вот сколько глаз хватает всё усыпано чилимами», — прокомментировал ситуацию автор видео.



Кроме того, очевидец также утверждает, что еще прошлым вечером берег был чист. При этом источник сообщает, что причиной смерти ракообразных мог стать резкий прогрева воды и последующая за этим нехватка кислорода. Впрочем, эксперты не исключают и другую причину — воздействие токсичных водорослей.

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