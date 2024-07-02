Москвичка сымитировала оргазм ради выживания во время изнасилования мигрантами

Несколько мигрантов изнасиловали девушку из Москвы. Ей пришлось имитировать удовольствие, чтобы выжить.

© Vse42.ru

Ночью с 19 на 20 июня в районе Покровское-Стрешнево в Москве 31-летняя женщина гуляла со своим молодым человеком в парке. Когда они разговаривали, сидя на лавочке, к ним подошли двое незнакомцев восточной внешности, которые вели себя неприлично. Пара пересела на другую скамейку, однако мигранты не отходили от них и провоцировали конфликт.

В какой-то момент они начали избивать парня. Женщина пыталась спрятаться в кустах, но ее быстро нашли, а затем изнасиловали. Приезжие угрожали ей ножом, чтобы та не сопротивлялась. Испугавшись смерти, женщине пришлось изображать удовольствие.

Заметившие происходящее прохожие вызвали полицию. Правоохранители прибыли на место в момент совершения преступления. Двух уроженцев Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения задержали. Об этом сообщает ИА Регнум.