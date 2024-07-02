Сумма вменяемой бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову взятки составляет 1,185 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,125 млрд рублей.

"В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов, другие фигуранты и неустановленные лица, действуя организованной группой, в период примерно с 24 октября 2018 [года] по 31 декабря 2023 [года] лично получили от соучредителя ООО "Олимпситистрой" и иных неустановленных представителей данной коммерческой организации и неустановленных представителей ООО "Оборонспецстрой" взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера на общую сумму не менее 1,185 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.



Взятка предназначалась за совершение действий в пользу вышеуказанных юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения.

"Часть незаконно полученных Ивановым денежных средств аккумулировались фигурантами дела на расчетных счетах в различных кредитных учреждениях", - добавили в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, все обнаруженные следствием банковские счета фигурантов дела и подставных лиц арестованы, районный суд признал законным это решение. Основанием для наложения ареста на имущество обвиняемых послужило то, что денежные средства, находящиеся на их счетах, по приговору суда могут быть конфискованы.

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Защита Иванова в свою очередь подтвердила ТАСС уточненную сумму взятки, вменяемую бывшему заместителю министра обороны РФ следствием, но от комментариев отказалась в связи с данной адвокатами подписки о неразглашении данных хода предварительного следствия.