В Нижнем Новгороде двое рабочих в люльке упали с моста в Оку

Инцидент произошел при проведении ремонта на Стригинском мосту Южного обхода Нижнего Новгорода. На месте ЧП организованы поисковые работы.

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"По предварительной информации, при выполнении ремонтных работ Стригинского моста в Нижнем Новгороде произошло падение в воду двух рабочих", - рассказали в госинспекции труда региона.



В областном МЧС сообщили, что с моста сорвалась подвесная люлька. Людей, находившихся в ней, сейчас ищут водолазы группы аварийно-спасательного отряда.

В госинспекции труда добавили, что проводят проверку вместе с "компетентными органами" и выясняют, были ли трудоустроены рабочие, ремонтировавшие мост.