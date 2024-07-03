Напавший на женщину боец «Вагнера» рвется на фронт из СИЗО

Боец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Иван Комаров, который попал в СИЗО за насилие над женщиной, планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом URA.RU рассказала его жена Алена.

По ее словам, Комаров собирается на фронт и уже уведомил о своем желании следователей. По словам женщины, ее супруг хочет уехать туда прямо из СИЗО, до начала судебного разбирательства. Вместе с ним уехать на СВО хочет его товарищ — Роман Калмыков, который тоже попал за решетку после нападения.

Калмыкова и Комарова задержали в конце января в Североуральске (Свердловская область). Правоохранители искали их по подозрению в изнасиловании жительницы Белоярского округа, однако обоим было предъявлено лишь обвинение в разбое.

2 июля жители Волгограда увидели толпу мужчин с флагами и венками ЧВК "Вагнер", которые поднялись на Мамаев курган. Мужчины рассказали, что они решили почтить память бойцов в День ветеранов боевых действий, который неофициально отмечают в России 1 июля.

До этого сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова и главреда "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. Их обвинили в вымогательстве у экс-гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Малькевича.