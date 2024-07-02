Бывшего замминистра Самарской области посадили на 9,5 года

Октябрьский районный суд Самары приговорил бывшего замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева к 9,5 года колонии строгого режима за взятку. RT на русском

Экс-чиновник признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). На него наложен штраф в 45 миллионов рублей. Суд лишил Майрамукаева права занимать должности в госорганах сроком шесть лет после отбытия наказания. Lenta.ru

Отмечается, что судом был наложен арест на недвижимость и денежные средства Майрамукаева на общую сумму около 40 млн руб. Газета.Ru