Суд арестовал мужчину за применение насилия в отношении представителя власти

Столичный суд приговорил 23 летнего Шерзода Фазылова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по статье о хулиганстве и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 2 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Вечерняя Москва

В октябре 2023 года обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии находясь в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из пневматического пистолета в сторону женщины с малолетним ребенком и позже выстрелил в сторону еще двух женщин. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской. Уточняется, что во время задержания, Фазылов оказывал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, а также применял физическую силу.

11 июня следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в оскорблении и избиении полицейских в Западном Дегунине. Инцидент произошел 8 июня на улице Бусиновская Горка. Полицейские остановили пьяного мужчину и собирались составить административный протокол, однако злоумышленник набросился на них с кулаками.