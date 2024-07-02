Мужчина утонул в Серебряном бору в Москве. Об этом стало известно во вторник, 2 июля.

Тело мужчины достали рядом с Таманской улицей в районе Хорошево-Мневники. Личность погибшего устанавливается, сообщил Telegram-канал Shot.

Аналогичная ситуация произошла 15 июня в районе Солнцево. 12-летняя девочка утонула в пруду. Руководитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова сообщила, что девочка отправилась туда вместе с подругой.

В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего мальчика. Он нырнул в Черное море за упавшей обувью и не смог выбраться на берег.