Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Газета.Ru

Отмечается, что на территории области начали массово умирать пчелы после обработки сельскохозяйственных полей химикатами. При этом местные власти отказываются компенсировать причиненный ущерб. Говорит Москва

Напомним, в середине июня в окрестностях хуторов Нижнереченский и Верхнереченский Нехаевского района оказались уничтожены 300 пчелиных семей. Свободная пресса