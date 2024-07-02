Семью Невзорова признали «экстремистским объединением»

Октябрьский районный суд признал супругов Александра* и Лидию Невзоровых** экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать «экстремистским объединением» семью Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в мае 2024 года. Ведомство также подняло вопрос об изъятии земельных участков, принадлежащих журналисту, и дома, в которой проживает его теща.

«Административное заявление прокурора удовлетворить. Запретить деятельность экстремистской деятельности Невзорова Александра и Лидии Невзоровой в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — гласит решение суда.



Кроме того, суд постановил изъять у них имущество как у экстремистского объединения.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей Невзорова* (признан иноагентом в РФ) по факту нарушения закона об иноагентах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Запрещенное в РФ экстремистское объединение.