Фигуранты дела о похищении итальянца в Москве дали показания

Четверо фигурантов дела о похищении гражданина Италии в центре Москвы дали признательные показания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя.

Им предъявили обвинение в похищении человека организованной группой. Они признали вину в полном объеме.

Один из фигурантов дела признался, что пошел на преступление из-за тяжелой болезни отца. Мотивы других неизвестны.

Напомним, что итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти похитили в центре Москвы около жилого дома 28 июня. Четверо напавших угрожали ему пистолетом и затащили в автомобиль, где надели на него наручники и мешок на голову. После этого преступники направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток.