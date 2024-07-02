Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали показания

Четверо мужчин в возрасте от 21 до 36 лет, обвиняемые в похищении генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти, дали признательные показания. Об этом сообщает Москвы .

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Сейчас решается вопрос об аресте фигурантов. Ибрагимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 126 («Похищение человека организованной группой») УК РФ. Вину он признал в полном объеме, отметил представитель следствия.

Адвокат обвиняемого заявил, что Ибрагимов пошел на преступление из-за болезни отца. Остальные участники также были допрошены и дали признательные показания, уточнил защитник.

Ранее стало известно, что задержанные — граждане Узбекистана и России. По версии следствия, 28 июня они напали на итальянского бизнесмен Гуидотти около жилого дома в центре Москвы. Угрожая пистолетом и применяя насилие, они затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток. Силовики выяснили, что у похищенного незадолго до произошедшего возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.