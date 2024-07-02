Петербургских экс-росгвардейцев не отправили в колонию по делу о вымогательстве

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывших росгвардейцев, которые требовали взятку от школьника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

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В сообщении уточнили, что фигуранты незаконно задержали подростка и потребовали 30 тысяч рублей за «непривлечение к ответственности». После получения взятки, росгвардейцы все-таки доставили доставили школьника в отделение составили «несоответствующий действительности рапорт».

В пресс-службе отметили, что подельники признали вину частично. Суд лишил правоохранителей званий старшина и сержант полиции.

«Они освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также им смягчен штраф до 1 200 000 рублей», — обратили внимание в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.



До этого на Кубани экс-начальница Роспотребнадзора получила уголовный срок за взятки от кафе.

Ранее студентов МГМСУ, подозреваемых в посредничестве во взятках, отправили под домашний арест.