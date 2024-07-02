Самолет из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Днем во вторник, 2 июля, лайнеру Airbus А320, вылетевшему из Самары, потребовалась аварийная посадка в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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По данным РИА Новости, у Airbus заподозрили разрушение пневматики шасси. Сейчас самолет готовится к аварийной посадке.

На выходных самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово сообщили, что после посадки лайнер выкатился на газон. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.