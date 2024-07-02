Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Airbus A320, который вылетел из Самары, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, у воздушного судна могло произойти разрушение пневматики шасси.

3 июня самолет авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в московский аэропорт Шереметьево, резко сошел с курса и совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий в Домодедово. Пассажиров лайнера какое-то время не выпускали из салона, однако после им все же разрешили покинуть борт.