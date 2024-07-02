Военный вертолет разбился в Грузии

В Болнисском муниципалитете региона Квемо Картли разбился военный вертолет. В результате инцидента погиб летчик, сообщает ТАСС со ссылкой на «Инфо Рустави».

© РИА Новости

Информация о погибшем была подтверждена представителем мэрии села Дисвели, у которого упал вертолет. По данным информагентства «Интерпрессньюс», в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Этим вопросом занимается МВД Грузии.

В воскресенье, 30 июня, сообщалось, что в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет «Ми-8» авиакомпании «Ангара». Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев, инцидент произошел в 200 км от Бодайбо. Причина ЧП не называется.

По данным губернатора, на борту находились 7 специалистов «Авиалесоохраны» и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.