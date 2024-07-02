Разрыв баллона на крыше пассажирского автобуса в Москве произошел из-за жары, предположил в беседе с NEWS.ru очевидец происшествия. По его словам, водитель транспортного средства находится в очень тяжелом состоянии. Собеседник издания отметил, что среди пассажиров раненых не видел. Он подчеркнул, что ЧП произошло рядом с конечной остановкой, куда доезжают мало людей.

От сильной жары под давлением разорвало газовый баллон в автобусе. Водитель ранен, он в очень тяжелом состоянии. По поводу пассажиров — раненых я не видел, а возможно, их там и не было. Это рядом с конечной остановкой произошло, туда мало людей доезжают, — пояснил очевидец.



По словам собеседника издания, на месте работают сотрудники ГАИ. Он добавил, что новости о возобновлении движения на месте происшествия не соответствуют действительности.

Сейчас пишут везде, что движение по дорогам в этой местности возобновлено. На самом деле на месте ДТП до сих пор стоят сотрудники ГАИ и никого не пускают, — заключил он.



Происшествие случилось в Дмитровском районе рядом с остановкой в Ижорском проезде. Взрыв сильно повредил крышу автобуса. По словам очевидцев, детонация была настолько сильной, что баллон отбросило в соседний двор.