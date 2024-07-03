Стрельба в Тюмени около гипермаркета началась из-за бытовой ссоры

Администрация Тюмени прокомментировала ситуацию со стрельбой около гипермаркета. Слова представителей власти приводит Информационный центр Правительства Тюменской области. По предварительной информации, инцидент произошел на бытовой почве. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают всех участников произошедшего. О стрельбе около гипермаркета "Окей" на Широтной улице стало известно накануне. По словам очевидцев, в разборке участвовали около 50 человек. При этом он отметил, что на место приехала Росгвардия, не полиция. На месте также заметили две кареты медиков. О том, пострадал ли кто-то, информация отсутствует. Обстоятельства произошедшего не уточняются. До этого в Челябинске произошла стрельба со взрывами. По словам местных жителей, сначала какая-то женщина кричала, чтобы не стреляли, но в результате произошел взрыв. Сами челябинцы отказались вызывать полицию, несмотря на то, что потасовки во дворе происходят часто. Люди боятся реакции дебоширов. Несмотря на это, в МВД ситуацию взяли на контроль.