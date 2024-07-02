Стали известны подробности смерти девушки на колесе обозрения

Падение 31-летней Анжелики с колеса обозрения произошло на глазах у ее матери. Девушка выпала из кабинки, находясь на самой верхней точке.

«Трагедия произошла на глазах у матери, когда она ждала дочь напротив аттракциона. Анжелика выпала из кабинки, когда та поднялась в самую верхнюю точку», — пишет telegram-канал Shot.



Там добавили, что родственники Анжелики, которых опросили журналисты, сообщили, что не замечали за ней каких-либо суицидальных наклонностей.

Женщина сорвалась с колеса обозрения

Девушка проживала со своими родителями и старшей сестрой, много времени уделяла общению с племянником и занималась домашним хозяйством. Анжелика также была увлечена фотографией и даже планировала поехать учиться на фотографа в Саратов, однако из-за нехватки финансовых средств в семье ей не удалось осуществить эту мечту, передали в telegram-канале.