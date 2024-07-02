Баллон взорвался на крыше автобуса на севере Москвы

В Москве на крыше автобуса взорвался баллон. Инцидент произошел в Ижорском проезде, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Взрыв прогремел, когда общественный транспорт подъехал к остановке. В результате ЧП пострадал водитель, он госпитализирован с тяжелыми травмами, выяснил канал.

Очевидцам удалось снять на видео последствия взрыва. На кадрах видно, что разбито лобовое стекло автобуса. Осколки разлетелись по дороге на несколько метров.

Накануне стало известно, что несколько автомобилей столкнулись на 57-м км МКАД в Москве. В результате движение в районе случившегося оказалось затруднено.

В минувшую среду сообщалось, что за сутки на дорогах России зафиксировали 310 ДТП, 33 человека в них погибли и 360 получили ранения. Шесть погибших были пешеходами, 27 — водителями и пассажирами транспортных средств. Более 50 ДТП зафиксировано с участием несовершеннолетних.