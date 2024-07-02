Сенатора от Курской области обвинили в изнасиловании

Сенатора от Курской области Александра Брыскина обвинили в изнасиловании. Об этом пишет Baza.

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По ее данным, заявление на сенатора написал муж девушки, которая поехала кататься на яхте с Брыскиным. Мужчина рассказал, что его жена работает массажисткой в клинике в Ленобласти.

21 июня девушке позвонил Брыскин, ее постоянный клиент, якобы предложил девушке приехать в Москву для «проведения сеансов массажа в воде». Массажистка согласилась и сенатор, предположительно, перевел ей задаток в размере 50 тысяч рублей.

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На следующий день девушка приехала в столицу и пошла с сенатором отметить ее приезд. По словам заявителя, после этого сенатор предложил массажистке сплавать на его яхте в сторону Химок. Как впоследствии рассказала супругу девушка, Брыскин якобы начал настойчиво ее трогать и она решила отсесть. Затем сенатор снял с себя и с девушки одежду и занялся с ней любовью против ее воли.

Вечером они вернулись с прогулки и договорились встретиться на следующее утро в отеле «Петр-1» для сеанса массажа. После этого, по рассказу заявителя, Брыскин расплатился за услугу, а девушка уехала в Санкт-Петербург.

Было ли на самом деле изнасилование на данный момент выясняют следователи, передает Telegram-канал.

Помимо этого, шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена обвиняют в изнасиловании, домогательствах и преследовании, предполагаемая жертва подала иск против него и требует компенсацию в 250 миллионов долларов.