Во время урагана, который бушевал в Петербурге накануне, летающий чемодан случайно разбил нос девушке, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом неизвестно, откуда взялся аксессуар на улице и каким образом он столкнулся с прохожей.

В результате инцидента пострадавшая упала лицом на асфальт, после чего очевидцы вызвали ей скорую помощь.

Ранее сообщалось, что из-за шторма в Новом Токсово под Петербургом погиб 26-летний гражданин Таджикистана. Он занимался строительством на участке в коттеджном поселке «Экофорест».

Названо число погибших от урагана в Петербурге

Также в результате урагана в Санкт-Петербурге погиб 11-летний мальчик. На ребенка упало дерево. Инцидент случился у дома № 77 на проспекте Шаумяна. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, затем наступила клиническая смерть. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

До этого стало известно, что недалеко от парка Победы 36-летнюю женщину зашибло насмерть упавшим деревом, она скончалась. В момент происшествия погибшая выносила мусор, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина.

Мощный ураган разбушевался 1 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На опубликованных в Сети кадрах видно, как штормовой ветер, порывы которого достигают до 27 м/с, сносит деревья, а ливень заполняет улицы водой.