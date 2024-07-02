Один человек погиб, семеро пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Стерлитамаке. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» городская администрация.

В мэрии уточнили, что взрыв «при неосторожном обращении с бытовым газом» произошел в доме на улице Артема.

«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, из них двое – это дети. Один совершеннолетний человек погиб», - говорится в сообщении.



На месте происшествия работают экстренные службы. Создан оперативный штаб, заявили в пресс-службе.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал при взрыве баллона с газом в подвале частного дома в поселке Чолово Лужского района Ленинградской области. Строение оказалось полностью разрушено. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с баллоном.