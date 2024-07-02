В Красноярском крае пьяная женщина оставила четырехлетнего ребенка у новых знакомых, а затем забыла их адрес. Об этом сообщило краевое управление МВД на странице во «ВКонтакте». Lenta.ru

Женщина гуляла по набережной вместе с дочерью, когда с ней познакомилась пара. Мужчина и женщина пригласили россиянку с ребенком к себе выпить, и та согласилась. Пока взрослые употребляли алкогольные напитки, ребенок заснул. Мать не захотела будить девочку и решила забрать ее, когда она проснется. Спустя некоторое время женщина поняла, что забыла адрес, поэтому обратилась в МВД. Газета.Ru

Стражи порядка благодаря просмотру видеозаписей с камер наблюдения нашли нужный дом и квартиру. Оставленная с незнакомцами малышка в целости и сохранности вернулась в семью, а маму полицейские привлекли к ответственности за легкомысленное отношение к родительским обязанностям. Российская газета