Поджегший флаг России мужчина получил 10 лет колонии

В Подмосковье мужчину осудили на 10 лет лишения свободы за то, что в прошлом году он поджег флаг России у входа в спортивный комплекс в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Lenta.ru

«Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Калужской области Михаила Ищенко. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и последующих в колонии строгого режима», - сказали в пресс-службе. Мужчина признан виновным по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ), ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию в военных действиях на территории иностранного государства). ТАСС

В областной прокуратуре уточняют, что в момент совершения преступления, мужчина был пьян. Он также хотел участвовать в военных действиях на территории другой страны. Вечерняя Москва