Женщина оставила дочь у случайных знакомых и забыла их адрес

Жительница Красноярска оставила свою несовершеннолетнюю дочь у малознакомых людей и забыла их адрес, после чего обратилась в полицию. На женщину составлен административный протокол, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В дежурную часть отдела полиции №12 МУ МВД России "Красноярское" обратилась жительница краевого центра с просьбой оказать ей помощь в розыске дочери. Как выяснилось, днем заявительница гуляла с ребенком по Ярыгинской набережной, где познакомилась с мужчиной и женщиной, которые пригласили ее к себе в гости выпить. После обильного возлияния мать несовершеннолетней собралась идти домой, ребенок в это время уснул. Женщина решила не будить дочь и вернуться за ней позже. Однако к вечеру она забыла адрес, где оставила малолетнюю девочку", - сообщили в полиции.



Сотрудники с помощью камер видеонаблюдения на домах установили, где находится девочка. Жизнью и здоровью ребенку ничего не угрожает и ее вернули в семью. На мать составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ ). Ранее семья на учете в полиции не состояла.