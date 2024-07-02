Дерево насмерть придавило ребенка во время шторма в Петербурге

В результате урагана в Санкт-Петербурге погиб 11-летний мальчик, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Уточняется, что на ребенка упало дерево. Таким образом число погибших в результате непогоды в Петербурге выросло до двух человек.

Инцидент произошел вечером 1 июля у дома № 77 по проспекту Шаумяна. Мальчика госпитализировали в состоянии клинической смерти. В больнице у него диагностировали ушиб мозга, множественные переломы черепа и закрытую травму грудной клетки. Ребенок скончался, не приходя в сознание.

Накануне в Петербурге недалеко от парка Победы 36-летнюю женщину зашибло насмерть упавшим деревом, она скончалась. В момент происшествия погибшая выносила мусор, инцидент произошел на проспекте Юрия Гагарина. Кроме того, очевидцы сообщают, что дерево упало на людей в поселке Тайцы. Информация об их состоянии уточняется.

Мощный ураган разбушевался 1 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На опубликованных кадрах видно, как штормовой ветер, порывы которого достигают до 27 м/с, сносит деревья, а ливень заполняет улицы водой. Кроме того, штормовой ветер смел строительный кран в районе проспекта Большевиков. Режим «гроза над аэродромом» действовал в аэропорту Пулково около получаса.