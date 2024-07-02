В России мужчину посадили за поджог флага и желание воевать

Химкинский городской суд Московской области приговорил к 10 годам лишения свободы 27-летнего Михаила Ищенко, который поджег государственный флаг в Химках и собирался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства. Отмечается, что в момент поджога мужчина был пьян и действовал, «демонстрируя явное неуважение к гражданским и патриотическим чувствам».

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Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме и последующих в колонии строгого режима, — уточнили в пресс-службе суда.

Его приговорили по трем статьям. Мужчина будет отбывать срок за надругательство над флагом, за хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти, а также за приготовление к участию в военных действиях на территории иностранного государства.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России, следует из информации на сайте суда. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.

Также суд заочно приговорил депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка к 11 годам лишения свободы. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. В том числе политик обвиняется в надругательстве над Государственным флагом РФ.

По версии следствия, украинский депутат в 2016 году в ходе митинга, организованного радикальными структурами, ворвался в генеральное консульство РФ во Львове. Он вынес к протестующим российский флаг и растоптал его ногами. Всех присутствующих он призывал присоединиться к этому действию.