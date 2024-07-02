Вандалы отпилили часть мемориала «Расстрельный угол» в Краснодаре

Вандалы повредили монумент «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище в Краснодаре, украв две бронзовые сабли и ружье. Об этом сообщило в своем Telegram-канале УМВД России по городу.

© пресс-служба УМВД России по Краснодару

По данным ведомства, были спилены элементы постамента «Оружие».

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Злоумышленнику грозит арест на срок до трех месяцев. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», - сообщили в пресс-службе.



© пресс-служба УМВД России по Краснодару

Ранее в Москве был задержан мужчина, написавший аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. При этом в момент задержания он оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Telegram-каналы сообщили, что надпись сделал 57-летний житель Тульской области. Мошенники заставили его взять кредиты и убедили расписать краской памятник.