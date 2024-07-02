Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Нестеренко. Карточка с его делом появилась в базе розыска российского ведомства.

В карточке указано, что основанием для розыска стала статья УК. По какой конкретно статье его разыскивают, не пояснили. До этого Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение. По данным следствия, Нестеренко вместе с экс-командующим оперативным командованием «Запад» генералом Игорем Довганем отвечал за подготовку военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины.

Также МВД объявило в розыск Довганя и бывшего заместителя главы антитеррористической операции бригадного генерала Владислава Лищинского.

До этого Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД страны Павла Климкина. Гройсман при бывшем президенте Украины Петре Порошенко с 2014-го по 2016 год занимал пост спикера Верховной рады, а затем стал главой правительства. Климкин был главой украинского МИДа в 2014-2019 годах. Ушел с должности после конфликта с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что российские следователи направили в суд почти 300 дел в отношении военных ВСУ.