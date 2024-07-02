Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ объявили в розыск в России

Экс-командующий оперативным командованием «Запад» Вооруженных сил Украины Игорь Довгань и бывший заместитель руководителя так называемой антитеррористической операции Владислав Лищинский объявлены в розыск в РФ по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России. Вечерняя Москва

«Довгань Игорь Андреевич, 02.08.1966. Разыскивается по статье УК», - сказано в базе. Карточка розыска есть также в отношении Владислава Лищинского. По какой статье они разыскиваются, в базе не указывается. ТАСС

Кроме того, Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Ura.Ru