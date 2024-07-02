В Москве человек попал под поезд на станции Люблино

Поезда второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) следуют с опозданиями в сторону Подольска. Это связано с тем, что человек попал под поезд. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В 07:57 на станции Люблино из-за травмирования человека, который, по предварительной информации, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, совершил вынужденную остановку электропоезд. В 08:36 он продолжил движение по маршруту, — цитирует пресс-служба ТАСС.



Сейчас есть задержки электричек Курского направления в сторону области и МЦД-2 в сторону Подольска. В МЖД отметили, что принимают все меры для стабилизации графика движения поездов. Граждан также призывает соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Следственный комитет в мае возбудил уголовное дело после обнаружения тела 16-летнего подростка на крыше электропоезда в Московской области. Тело подростка нашли на крыше электропоезда, который следовал по маршруту «Храпуново — Площадь трех вокзалов (Каланчевская)» Горьковского направления МЖД.